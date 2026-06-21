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ونس و یک شوخی دیپلماتیک در میانه مذاکرات حساس ایران و آمریکا

ونس و یک شوخی دیپلماتیک در میانه مذاکرات حساس ایران و آمریکا
کد خبر : 1802590
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معاون رئیس‌جمهور آمریکا در جریان مذاکرات با ایران در سوئیس، با بیان یک شوخی درباره نقش همسرش و فرمانده ارتش پاکستان در زندگی شخصی‌اش، به همکاری‌های واشنگتن و اسلام‌آباد در پرونده ایران اشاره کرد.

به گزارش ایلنا به نقل از آسوشیتدپرس، در جریان مذاکرات ایران و آمریکا در سوئیس، جی‌دی ونس، معاون رئیس‌جمهور آمریکا با بیان اظهاراتی طنزآمیز، به نقش همسرش و فرمانده ارتش پاکستان در زندگی خود اشاره کرد.

ونس در این جلسه گفت: دو فرد بسیار مهم در زندگی او، همسرش با اصالت هندی و ژنرال عاصم منیر، فرمانده ارتش پاکستان هستند.

وی در توضیح این موضوع افزود که طی سه ماه گذشته احتمالا بیش از هر فرد دیگری با فرمانده ارتش پاکستان در ارتباط بوده است؛ مسئله‌ای که به گفته او نشان‌دهنده سطح بالای هماهنگی میان واشنگتن و اسلام‌آباد در روند مذاکرات مرتبط با ایران است.

بر اساس این گزارش، پاکستان در ماه‌های اخیر نقش میانجی را در گفت‌وگوهای میان ایران و آمریکا ایفا کرده و در پیشبرد برخی تفاهم‌های اولیه میان دو طرف نقش داشته است. در این میان، فرمانده ارتش پاکستان یکی از چهره‌های کلیدی در این روند توصیف شده است.

این اظهارات در شرایطی مطرح می‌شود که روابط هند و پاکستان همچنان با تنش همراه است و تحولات امنیتی اخیر در منطقه کشمیر نیز بر این اختلافات افزوده است.

مذاکرات ایران و آمریکا در اقامتگاه بورگن‌اشتوک سوئیس و با حضور نمایندگان دو طرف و میانجی‌هایی از پاکستان و قطر در حال برگزاری است؛ گفت‌وگوهایی که با هدف پیشبرد تفاهم‌نامه‌های موجود و بررسی مسیر کاهش تنش‌ها دنبال می‌شود.

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