بیانیه نشست قاهره: ایران و آمریکا ملاحظات امنیتی منطقه را مدنظر قرار دهند

به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، در این نشست چهارجانبه، که امروز- یکشنبه- در قاهره برگزار شد، بدر عبدالعاطی، وزیر خارجه مصر، فیصل بن فرحان، وزیر خارجه عربستان، هاکان فیدان، وزیر خارجه ترکیه و محمد اسحاق دار، وزیر خارجه پاکستان حضور داشتند.

چهار وزیر در بیانیه پایانی نشست، از امضای «تفاهم‌نامه اسلام‌آباد» میان ایران و آمریکا در تاریخ ۱۸ ژوئن ۲۰۲۶ استقبال کرده و آن را گامی مثبت در مسیر کاهش تنش‌ها و پایان دادن به بحرانی دانستند که به گفته آنان، تهدیدی جدی برای امنیت و ثبات منطقه‌ای محسوب می‌شد.

در این بیانیه آمده است که تداوم روند مذاکرات و دستیابی به توافقی پایدار، قابل راستی‌آزمایی و مورد قبول همه طرف‌ها درباره موضوعات باقی‌مانده، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. وزرای خارجه چهار کشور همچنین تأکید کردند که روند مذاکرات باید نگرانی‌ها و ملاحظات امنیتی کشورهای منطقه، به‌ویژه کشورهای عربی حاشیه خلیج‌فارس و کشورهای شرق جهان عرب را مدنظر قرار دهد تا زمینه تقویت امنیت جمعی و ثبات بلندمدت فراهم شود.

بخش دیگری از بیانیه به مسئله فلسطین اختصاص داشت. وزرای خارجه مصر، عربستان، ترکیه و پاکستان تأکید کردند که مسئله فلسطین همچنان محور اصلی تلاش‌ها برای دستیابی به صلحی عادلانه، فراگیر و پایدار در منطقه است و بدون حل این مسئله، دستیابی به یک نظم منطقه‌ای باثبات و امن امکان‌پذیر نخواهد بود.

آن‌ها همچنین بر حمایت از حقوق مشروع ملت فلسطین، از جمله حق تعیین سرنوشت و تشکیل کشور مستقل فلسطینی در مرزهای چهارم ژوئن ۱۹۶۷ به پایتختی قدس شرقی تأکید کردند و آن را پیش‌شرط تحقق صلح پایدار در منطقه دانستند.

گفتنی است روند رایزنی‌های چهارجانبه میان مصر، عربستان، ترکیه و پاکستان از اسفند سال گذشته آغاز شده است. نخستین نشست وزرای خارجه این چهار کشور ۲۰ مارس ۲۰۲۶ در ریاض برگزار شد و پس از آن اسلام‌آباد و آنتالیای ترکیه میزبان دورهای بعدی این رایزنی‌ها بودند.

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