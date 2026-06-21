به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، آکسیوس مدعی شد که مذاکرات میان ایران و آمریکا همچنان ادامه دارد.

آکسیوس، به نقل از یک دیپلمات مدعی شد که برخلاف گزارش‌ها، هیئت ایرانی محل مذاکرات ترک نکرده است.

آکسیوس به نقل از این مقام آگاه مدعی شد که مذاکرات همچنان ادامه دارد.

پیشتر، الحدث مدعی شد که در پاسخ به تهدیدهای اخیر رئیس‌جمهور آمریکا، هیئت ایرانی محل مذاکرات در سوئیس را ترک کرده است.

انتهای پیام/