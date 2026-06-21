به گزارش ایلنا، روزنامه «یسرائیل هیوم» گزارش داد که برخی از این تونل‌ها شامل مراکز فرماندهی، کنترل و هدایت عملیات حزب‌الله بوده و به نیروهای مقاومت امکان می‌دهد حتی در شرایط جنگی نیز ساختار فرماندهی و مدیریت میدانی خود را حفظ کنند.

بر اساس این گزارش، ارتش اسرائیل مدعی است این شبکه زیرزمینی بخشی از یک زیرساخت گسترده و کم‌سابقه به شمار می‌رود که از سوی منابع نظامی اسرائیلی به عنوان «مرکز ثقل» یگان «بدر» حزب‌الله توصیف شده است. این منابع ادعا کرده‌اند که این مجموعه زیرزمینی از نظر وسعت و پیچیدگی، به‌مراتب فراتر از تونل‌های مورد استفاده حماس در نوار غزه است.

یسرائیل هیوم همچنین مدعی شد ارتش اسرائیل در حال حاضر عملیات گسترده‌ای را در اطراف روستای «تبنیت» در جنوب لبنان دنبال می‌کند و تلاش دارد حلقه محاصره را بر نیروهای حزب‌الله که در این شبکه تونلی حضور دارند، تنگ‌تر کند.

به نوشته این روزنامه، مقامات نظامی اسرائیل بر این باورند که مخالفت‌ها با ادامه عملیات نظامی در این منطقه و درخواست‌ها برای توقف درگیری‌ها، ناشی از اهمیت راهبردی این مجموعه برای حزب‌الله است. این رسانه همچنین مدعی شد ایران برای جلوگیری از آسیب دیدن این پایگاه مهم، خواستار برقراری آتش‌بس شده است.

این گزارش در حالی منتشر می‌شود که ارتش رژیم صهیونیستی طی هفته‌های اخیر در نبردهای جنوب لبنان متحمل تلفات قابل توجهی شده است. بنا بر اعلام منابع اسرائیلی، فرمانده گردان ۵۲ ارتش این رژیم به همراه سه نظامی دیگر در کمینی در نزدیکی این منطقه کشته شده و پنج نظامی دیگر نیز در حمله یک پهپاد زخمی شده‌اند.

یسرائیل هیوم در پایان مدعی شد ارتش اسرائیل در تلاش است با محاصره و تخریب این تونل‌ها، توان عملیاتی نیروهای مقاومت را کاهش دهد؛ اقدامی که به باور مقامات این رژیم می‌تواند بر روند درگیری‌ها در جنوب لبنان تأثیرگذار باشد.

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