مسکو زیر آتش پهپادها؛ تصاویر ماهوارهای از خسارت به زیرساختهای راهبردی
تصاویر ماهوارهای جدید از وارد آمدن خسارت به یکی از مهمترین تأسیسات انرژی روسیه و یک مرکز بزرگ تجاری در مسکو حکایت دارد؛ خساراتی که در پی یکی از گستردهترین حملات پهپادی اوکراین به پایتخت روسیه از آغاز جنگ به وجود آمده است.
به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، تصاویر ماهوارهای منتشرشده نشان میدهد پالایشگاه نفت مسکو در منطقه «کاپوتنیا» در جنوبشرق این شهر، هدف حملات پهپادی قرار گرفته و بخشی از مخازن سوخت آن دچار آتشسوزی و آسیب جدی شده است. این پالایشگاه از زیرساختهای کلیدی انرژی در اطراف مسکو به شمار میرود و پیشتر نیز در حملات مشابه هدف قرار گرفته بود.
بررسی تصاویر ماهوارهای ثبتشده در ۲۰ ژوئن حاکی از آن است که چند مخزن سوخت در بخش شرقی این مجموعه آسیب دیده و آثار سوختگی و تخریب در آنها بهوضوح قابل مشاهده است. این حملات در چارچوب کارزار فزاینده اوکراین علیه زیرساختهای انرژی روسیه ارزیابی میشود؛ اقدامی که کییف آن را تلاشی برای کاهش توان اقتصادی و لجستیکی مسکو در ادامه جنگ عنوان میکند.
در نزدیکی پالایشگاه، مجتمع تجاری «سادوود» نیز از حملات در امان نمانده است. تصاویر ماهوارهای از آسیبدیدگی بخشهایی از سقف این مرکز بزرگ تجاری و مشاهده دود در محل برای چند روز متوالی خبر میدهد. مقامات روسیه اعلام کردهاند که بقایای یکی از پهپادهای رهگیریشده در اطراف این مجتمع سقوط کرده و خسارات محدودی به ساختمان وارد کرده است، هرچند گزارشی از تلفات انسانی منتشر نشده است.
همزمان، ویدئوهای منتشرشده در شبکههای اجتماعی از اصابت پهپادها به برخی ساختمانهای مسکونی در مسکو و حومه آن حکایت دارد. تحلیل دادههای منابع باز نشان میدهد دستکم هفت نقطه در مناطق مختلف از جمله کاپوتنیا، کوتیلنیکی، ژوکوفسکی و دزرژینسکی بهطور همزمان هدف حملات قرار گرفتهاند.
اوکراین این عملیات را پاسخی به حملات مکرر روسیه علیه شهرها و زیرساختهای خود میداند. ولودیمیر زلنسکی، رئیسجمهور اوکراین، تأکید کرده است که هدف از این حملات، ضربه زدن به تأسیسات و زیرساختهایی است که به گفته او در پشتیبانی از ماشین جنگی روسیه نقش دارند.
در مقابل، روسیه اعلام کرده است که سامانههای پدافند هوایی این کشور صدها پهپاد اوکراینی را رهگیری و منهدم کردهاند و کییف را به هدف قرار دادن مناطق غیرنظامی متهم میکند.
کارشناسان معتقدند تداوم این حملات نشاندهنده گسترش دامنه جنگ به عمق خاک روسیه است. مسکو که در بخش عمدهای از جنگ از آسیبهای مستقیم دور مانده بود، اکنون بیش از گذشته در معرض حملات دوربرد اوکراین قرار گرفته و نشانههای این تغییر را میتوان در تصاویر ماهوارهای منتشرشده از پایتخت روسیه مشاهده کرد.