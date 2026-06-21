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نتانیاهو: تا زمانی که ضرورت اقتضا کند در جنوب لبنان باقی می‌مانیم

نتانیاهو: تا زمانی که ضرورت اقتضا کند در جنوب لبنان باقی می‌مانیم
کد خبر : 1802569
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نخست‌وزیر اسرائیل بار دیگر تأکید کرد که نیروهای این رژیم تا زمانی که «ضرورت اقتضا کند» در جنوب لبنان باقی خواهند ماند و مدعی شد هدف از این حضور، جلوگیری از تهدید علیه ساکنان شمال فلسطین اشغالی است.

به گزارش ایلنا، بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل، امروز در سخنانی در یک مراسم یادبود گفت: «در منطقه امنیتی در جنوب لبنان تا زمانی که ضرورت اقتضا کند باقی خواهیم ماند تا از ساکنان عزیز شمال و همه شهروندان اسرائیل حفاظت کنیم.» وی افزود: «هیچ چیز این تعهد را تغییر نخواهد داد.»

وی همچنین در ادامه با اشاره به ایران مدعی شد: «در خصوص ایران، هر تحول سیاسی که رخ دهد، اجازه نخواهم داد ایران به سلاح هسته‌ای دست پیدا کند. این اتفاق تا زمانی که من نخست‌وزیر اسرائیل هستم رخ نخواهد داد.»

در همین حال، ایال زمیر، رئیس ستاد ارتش رژیم صهیونیستی نیز امروز یکشنبه اعلام کرد آتش‌بس در لبنان «شکننده» است و نیروهای نظامی باید در سطح بالای آمادگی برای احتمال ازسرگیری درگیری‌ها باقی بمانند.

وی در جریان بازدید از جنوب لبنان تأکید کرد نیروها باید آماده «از بین بردن هرگونه تهدید» باشند و در صورت نیاز به سرعت به عملیات نظامی بازگردند.

این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که دور نخست مذاکرات چهارجانبه میان ایران و آمریکا با میانجی‌گری پاکستان و قطر در سوئیس در حال برگزاری است.

 

 

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