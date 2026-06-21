ادعای الحدث: در واکنش به تهدیدهای ترامپ، هیات ایرانی محل مذاکرات را ترک کرد
الحدث مدعی شد که در پاسخ به تهدیدهای اخیر رئیسجمهور آمریکا، هیات ایرانی محل مذاکرات در سوئیس را ترک کرده است.
به گزارش ایلنا، الحدث مدعی شد که در پاسخ به تهدیدهای اخیر رئیسجمهور آمریکا، هیات ایرانی محل مذاکرات در سوئیس را ترک کرده است.
منابع آگاه در این زمینه خبر دادند که ایران از ایالات متحده خواسته که به بند۲ توافقنامه که تهدید را ممنوع میکند، احترام بگذارد.
الحدث به نقل از منابع آگاه گزارش داد که مشخص نیست که آیا هیئت ایرانی در اعتراض به «تهدیدات ترامپ» به میز مذاکره باز خواهد گشت یا خیر.