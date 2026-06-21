نعیم قاسم:
پروژه حذف ایران و مقاومت در منطقه شکست خورده است
دبیر کل حزب الله لبنان در سخنانی گفت که پروژه حذف ایران و مقاومت در منطقه شکست خورده است.
به گزارش ایلنا به نقل از المنار، «شیخ نعیم قاسم»، دبیرکل حزبالله لبنان در سخنانی گفت که پروژه حذف ایران و مقاومت در منطقه شکست خورده است.
وی طی سخنانی گفت: «امروز دو موضوع را مورد بحث قرار خواهیم داد: موضوع اول مربوط به آموزش و پرورش بر اساس آموزههای امام حسین (علیه السلام) و موضوع دوم درباره وضعیت سیاسی کنونی است.»
شیخ نعیم قاسم به انتقاد از رویکردهای آموزشی در برخی کشورها پرداخت که رژیم صهیونیستی تلاش کرده است با اعمال نفوذ، متون آموزشی مرتبط با تاریخ یهود را تغییر دهد تا نسلهای جدید از حقایق تاریخی دور نگه داشته شوند، در حالی که آگاهی آموزشی زیربنای اصلی جوامع است.
دبیرکل حزبالله ضمن اشاره به شکست پروژه حذف مقاومت در منطقه، تأکید کرد که علیرغم انجام حدود ۱۰ هزار حمله هوایی در نبرد «العصف المأکول» در لبنان، مقاومت همچنان استوار و پابرجا باقی مانده است.
وی با بیان اینکه پروژه آمریکا و اسرائیل برای پایان دادن به محور مقاومت به شکست انجامیده، تأکید کرد که اکنون وارد مرحله جدیدی شدهایم که میتوان آن را «نتایج شکست پروژه آمریکایی-اسرائیلی» نامید.
دبیر کل حزب الله لبنان در ادامه با اشاره به شرایط لبنان گفت: «تجاوز شکست خورد و نتوانست به اهداف خود برسد اما اسرائیلیها همچنان روی تغییر شرایط حساب باز کرده اند.