سیانان:
مذاکرات سوئیس به جنگ لبنان، وضعیت تنگه هرمز و ذخایر هستهای ایران میپردازد
سیانان گزارش داد که مذاکرات فعلی در سوئیس به موضوعاتی چون جنگ لبنان و تعیین وضعیت تنگه هرمز میپردازد.
به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، سیانان گزارش داد که مذاکرات فعلی در سوئیس به موضوعاتی چون جنگ لبنان و تعیین وضعیت تنگه هرمز میپردازد.
سیانان، به نقل از یک دیپلمات گزارش داد: «مذاکرات جاری در سوئیس به جنگ لبنان، تنگه هرمز و ذخایر هستهای ایران میپردازد.»
این دیپلمات به سیانان گفت: «جلسات سوئیس با گفتوگویی آزاد و با درجه بالایی از صراحت آغاز شد.»