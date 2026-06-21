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سی‌ان‌ان:

مذاکرات سوئیس به جنگ لبنان، وضعیت تنگه هرمز و ذخایر هسته‌ای ایران می‌پردازد

مذاکرات سوئیس به جنگ لبنان، وضعیت تنگه هرمز و ذخایر هسته‌ای ایران می‌پردازد
کد خبر : 1802549
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سی‌ان‌ان گزارش داد که مذاکرات فعلی در سوئیس به موضوعاتی چون جنگ لبنان و تعیین وضعیت تنگه هرمز می‌پردازد.

به گزارش ا‌یلنا به نقل از الجزیره، سی‌ان‌ان گزارش داد که مذاکرات فعلی در سوئیس به موضوعاتی چون جنگ لبنان و تعیین وضعیت تنگه هرمز می‌پردازد. 

سی‌ان‌ان، به نقل از یک دیپلمات گزارش داد: «مذاکرات جاری در سوئیس به جنگ لبنان، تنگه هرمز و ذخایر هسته‌ای ایران می‌پردازد.»

این دیپلمات به سی‌ان‌ان گفت: «جلسات سوئیس با گفت‌وگویی آزاد و با درجه بالایی از صراحت آغاز شد.»

 

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