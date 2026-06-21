گزافهگوییهای جدید ترامپ علیه ایران
رئیسجمهور آمریکا بار دیگر در اظهراتی گزافه ایران را تهدید کرد.
به گزارش ایلنا، رئیسجمهور آمریکا بار دیگر در اظهراتی گزافه ایران را تهدید کرد.
«دونالد ترامپ»، رئیسجمهور آمریکا طی گفتوگو با فاکس نیوز مدعی شد: «اگر ایرانیها تنگه هرمز را ببندند، کشورشان نابود خواهد شد.»
ترامپ مدعی شد: «آمریکا میتواند فرشته نگهبان تنگه هرمز شود و ۲۰ درصد نفت را تصاحب کند.»
وی در ادعایی بیاساس گفت: «گر مجبور شویم، ممکن است تنگه هرمز را کنترل کنیم.
ترامپ در ادامه مدعی شد: «اگر با ایران به توافق نرسیم، عوارض ترانزیت در تنگه هرمز وضع خواهیم کرد.»