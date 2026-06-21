به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، «جی دی ونس»، معاون رئیس جمهور آمریکا ‌گفت که تنها در همین چند ساعت پیشرفت‌های قابل توجهی بر سر مذاکرات ایران و آمریکا حاصل شده است.

وی گفت که بازگشایی تنگه هرمز و پایان دادن به برنامه هسته‌ای ایران از اهدافی بوده که به گفته او «پیشاپیش محقق شده‌اند و اکنون تمرکز مذاکرات بر دستاوردهای بیشتر و ایجاد تغییرات پایدار در خاورمیانه قرار دارد.

وی افزود، «اینکه آیا می‌توانیم روابط و معادلات خاورمیانه را به‌صورت دائمی تغییر دهیم یا دوباره به روش‌های گذشته بازگردیم، موضوع اصلی است. بازگشت به گذشته گزینه مطلوب ما نیست، اما قطعاً ممکن است رخ دهد.»

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