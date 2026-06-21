ونس: در همین چند ساعت پیشرفتهای قابل توجهی حاصل شده است
معاون رئیس جمهور آمریکا گفت که تنها در همین چند ساعت پیشرفتهای قابل توجهی بر سر مذاکرات ایران و آمریکا حاصل شده است.
به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، «جی دی ونس»، معاون رئیس جمهور آمریکا گفت که تنها در همین چند ساعت پیشرفتهای قابل توجهی بر سر مذاکرات ایران و آمریکا حاصل شده است.
وی گفت که بازگشایی تنگه هرمز و پایان دادن به برنامه هستهای ایران از اهدافی بوده که به گفته او «پیشاپیش محقق شدهاند و اکنون تمرکز مذاکرات بر دستاوردهای بیشتر و ایجاد تغییرات پایدار در خاورمیانه قرار دارد.
وی افزود، «اینکه آیا میتوانیم روابط و معادلات خاورمیانه را بهصورت دائمی تغییر دهیم یا دوباره به روشهای گذشته بازگردیم، موضوع اصلی است. بازگشت به گذشته گزینه مطلوب ما نیست، اما قطعاً ممکن است رخ دهد.»