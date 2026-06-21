تاکید مصر، پاکستان، ترکیه و عربستان بر لزوم پایان سریع و موفقیت آمیز مذاکرات ایران و آمریکا

به گزارش ایلنا به نقل از آناتولی، وزاری خارجه مصر، ترکیه، عربستان و پاکستان امروز -یکشنبه- در بیانیه‌ای مشترک بر اهمیت پایان سریع و موفق مذاکرات بین تهران واشنگتن برای دستیابی به راه حلی پایدار، قابل تایید و مورد قبول طرفین تاکید کردند.

در این بیانیه همچنین اعلام شد که مذاکرات واشنگتن و تهران باید امنیت و ثبات کشورهای عربی خلیج فارس ​​را برای تحکیم ثبات منطقه‌ای بلندمدت در نظر بگیرد.

مصر، ترکیه، عربستان سعودی و پاکستان همچنین افزودند که مسئله فلسطین همچنان در قلب تلاش‌ها برای دستیابی به صلحی جامع و عادلانه در منطقه و ستونی اساسی برای دستیابی به نظم منطقه‌ای پایدار و امن است.

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