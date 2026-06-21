به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، وزیر جنگ رژیم صهیونیستی اعلام کرد که توافق آتش‌بس به معنای خروج از لبنان نیست.

وی گفت که ارتش این رژیم برای تأمین امنیت ساکنان شمال، حضور خود را در تمامی مواضع منطقه امنیتی لبنان حفظ خواهد کرد.

وی ادعا کرد: «هیچ‌گونه محدودیتی وجود نداشته و نخواهد داشت که مانع از اقدام سربازان ما برای از بین بردن تهدیدات در لبنان شود.»

وزیر جنگ اسرائیل افزود: «اعلام آتش‌بس، نیروهای ما را در تمامی موقعیت‌های خود در منطقه امنیتی لبنان حفظ می‌کند، که این امر امنیت ساکنان شمال اسرائیل را تأمین خواهد کرد.»

او همچنین تأکید کرد: اسرائیل از منطقه امنیتی در لبنان عقب‌نشینی نخواهد کرد.

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