تاکید السیسی بر حمایت از اجرای تفاهمنامه ایران و آمریکا
رئیس جمهور مصر در دیدار با وزرای خارجه ترکیه، عربستان و پاکستان بار دیگر از یادداشت تفاهم حاصل شده میان ایران و آمریکا استقبال و از نقش میانجیگیری اسلام آباد تقدیر کرد.
به گزارش ایلنا، سخنگوی ریاست جمهوری مصر در بیانیه اعلام کرد که عبدالفتاح السیسی، رئیس جمهور این کشور با محمد اسحاق دار، هاکان فیدان وفیصل بن فرحان، وزرای خارجه پاکستان، ترکیه و عربستان سعودی دیدار کرد.
سخنگوی ریاست جمهوری مصر اعلام کرد: رئیس جمهور در این دیدار تاکید کرد که تحولات اخیر منطقهای، نقش محوری این کشورها را به عنوان سنگ بنای ثبات و امنیت منطقه برجسته کرده است، و در نتیجه اهمیت ادامه و توسعه این سازوکار مشورتی به یک چارچوب نهادی مؤثر که قادر به تدوین راه حل های جامع و پایدار برای بحران های منطقه باشد را تقویت می کند.
السیسی همچنین بر تمایل مصر برای ادامه همکاری با عربستان سعودی، پاکستان، ترکیه و همه کشورهای عربی و منطقهای برای حمایت از اجرای تفاهمنامه ایران و ایالات متحده و موفقیت روند مذاکرات بین دو طرف تاکید کرد.
رئیس جمهور مصر در این دیدار همچنین بار دیگر از یادداشت تفاهم حاصل شده بین ایران و ایالات متحده استقبال کرد و از نقش فعال پاکستان در کاهش اختلافات بین دو طرف قدردانی نمود.
وی بر ضرورت ادامه تلاشهای مشترک برای اجرای یادداشت تفاهم و تکمیل مذاکرات بین دو طرف که منجر به یک توافق نهایی جامع و پایدار شود، تاکید کرد.
رئیس جمهور مصر تاکید کرد که توافق نهایی باید امنیت کشورهای شورای همکاری خلیج فارس و همه کشورهای عربی را تضمین کند.