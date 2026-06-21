به گزارش ایلنا، سخنگوی ریاست جمهوری مصر در بیانیه اعلام کرد که عبدالفتاح السیسی، رئیس جمهور این کشور با محمد اسحاق دار، هاکان فیدان وفیصل بن فرحان، وزرای خارجه پاکستان، ترکیه و عربستان سعودی دیدار کرد.

سخنگوی ریاست جمهوری مصر اعلام کرد: رئیس جمهور در این دیدار تاکید کرد که تحولات اخیر منطقه‌ای، نقش محوری این کشورها را به عنوان سنگ بنای ثبات و امنیت منطقه برجسته کرده است، و در نتیجه اهمیت ادامه و توسعه این سازوکار مشورتی به یک چارچوب نهادی مؤثر که قادر به تدوین راه حل های جامع و پایدار برای بحران های منطقه باشد را تقویت می کند.

السیسی همچنین بر تمایل مصر برای ادامه همکاری با عربستان سعودی، پاکستان، ترکیه و همه کشورهای عربی و منطقه‌ای برای حمایت از اجرای تفاهم‌نامه ایران و ایالات متحده و موفقیت روند مذاکرات بین دو طرف تاکید کرد.

رئیس جمهور مصر در این دیدار همچنین بار دیگر از یادداشت تفاهم حاصل شده بین ایران و ایالات متحده استقبال کرد و از نقش فعال پاکستان در کاهش اختلافات بین دو طرف قدردانی نمود.

وی بر ضرورت ادامه تلاش‌های مشترک برای اجرای یادداشت تفاهم و تکمیل مذاکرات بین دو طرف که منجر به یک توافق نهایی جامع و پایدار شود، تاکید کرد.

رئیس جمهور مصر تاکید کرد که توافق نهایی باید امنیت کشورهای شورای همکاری خلیج فارس و همه کشورهای عربی را تضمین کند.

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