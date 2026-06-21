قطر از آغاز اجلاس بین ایران و آمریکا خبر داد
قطر از آغاز اجلاس بین ایران و آمریکا خبر داد.
به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، قطر از آغاز اجلاس بین ایران و آمریکا خبر داد.
وزارت خارجه قطر اعلام کرد که اجلاس دریاچه لوسرن آغاز شده و اولین دیدار بین واشنگتن و تهران با میانجیگری قطر و پاکستان برگزار خواهد شد.
وزارت خارجه قطر اعلام کرد: «نخستین نشست در بورگناشتوک با مشارکت ایران، آمریکا و پاکستان آغاز شد و گروههای فنی و تخصصی برای مذاکره درباره توافق نهایی میان تهران و واشینگتن تشکیل شد.»
این بیانیه اعلام کرد: «قطر ابراز امیدواری میکند که این جلسات به توافق جامعی منجر شود که تمام جنبههای یادداشت تفاهم را در بر بگیرد.»