به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، قطر از آغاز اجلاس ‌بین ایران و آمریکا خبر داد.

وزارت خارجه قطر اعلام کرد که اجلاس دریاچه لوسرن آغاز شده و اولین دیدار بین واشنگتن و تهران با میانجی‌گری قطر و پاکستان برگزار خواهد شد.

وزارت خارجه قطر اعلام کرد: «نخستین نشست در بورگن‌اشتوک با مشارکت ایران، آمریکا و پاکستان آغاز شد و گروه‌های فنی و تخصصی برای مذاکره درباره توافق نهایی میان تهران و واشینگتن تشکیل شد.»

این بیانیه اعلام کرد: ‌«قطر ابراز امیدواری می‌کند که این جلسات به توافق جامعی منجر شود که تمام جنبه‌های یادداشت تفاهم را در بر بگیرد.»

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