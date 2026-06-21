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رزمایش نظامی اسرائیل همزمان با مذاکرات ایران و آمریکا

رزمایش نظامی اسرائیل همزمان با مذاکرات ایران و آمریکا
کد خبر : 1802453
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ارتش رژیم صهیونیستی همزمان با مذاکرات ایران و آمریکا، یک رزمایش نظامی را در یافا آغاز کرد.

 به گزارش ایلنا به نقل از آناتولی، ارتش اسرائیل ‌اعلام کرد که رزمایشی نظامی در شهر یافا آغاز کرده است.

این رزمایش، با تداوم حملات به لبنان و نوار غزه با وجود توافق آتش بس و مذاکرات ایران و آمریکا در سوئیس همزمان شده است.

ارتش اسرائیل اشاره کرد که این رزمایش نظامی در اطراف منطقه یافا آغاز شده است و انتظار می‌رود تا صبح سه‌شنبه ادامه داشته باشد.

ارتش رژیم صهیونیستی توضیح داد که در جریان این رزمایش، نیروهای امنیتی و تجهیزات نظامی، تحرکاتی زیادی خواهند داشت.

 

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