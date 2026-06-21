رزمایش نظامی اسرائیل همزمان با مذاکرات ایران و آمریکا

به گزارش ایلنا به نقل از آناتولی، ارتش اسرائیل ‌اعلام کرد که رزمایشی نظامی در شهر یافا آغاز کرده است.

این رزمایش، با تداوم حملات به لبنان و نوار غزه با وجود توافق آتش بس و مذاکرات ایران و آمریکا در سوئیس همزمان شده است.

ارتش اسرائیل اشاره کرد که این رزمایش نظامی در اطراف منطقه یافا آغاز شده است و انتظار می‌رود تا صبح سه‌شنبه ادامه داشته باشد.

ارتش رژیم صهیونیستی توضیح داد که در جریان این رزمایش، نیروهای امنیتی و تجهیزات نظامی، تحرکاتی زیادی خواهند داشت.

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