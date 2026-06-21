به گزارش ایلنا به نقل از اسپوتنیک، وزارت دفاع روسیه اعلام کرد که نیروهای مسلح این کشور به یک فرودگاه نظامی، تاسیسات پالایشگاه نفت، تاسیسات مجتمع سوخت و انرژی و زیرساخت‌های حمل و نقل در اوکراین حمله کردند.

این وزراتخانه اعلام کرد که سامانه‌های پدافند هوایی روسیه طی شبانه روز‌گذشته ساعت گذشته ۴۸۳ پهپاد بال ثابت نیروهای مسلح اوکراین را منهدم کردند.

وزارت دفاع روسیه همچنین گزارش داد که چهار قایق بدون سرنشین نیروهای مسلح اوکراین در قسمت جنوب غربی دریای سیاه منهدم شدند.

انتهای پیام/