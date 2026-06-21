به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از حضور در بورگن‌اشتوک خبر داد.

«رافائل گروسی» مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در پیامی در ایکس اعلام کرد: «با وزیر خارجه سوئیس ایگناسیو کاسیس در بورگن‌اشتوک (محل برگزاری مذاکرات ایران و آمریکا در سوئیس) دیدار کردم تا تحولات اخیر مربوط به ایران، مسیر پیش‌رو و نقش مهم آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را بررسی کنیم.»

وی افزود: «در این برهه حساس، مهم است که به دیپلماسی هر فرصتی برای موفقیت داده شود».

انتهای پیام/