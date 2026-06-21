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گروسی از حضور خود در بورگن‌اشتوک خبر داد

گروسی از حضور خود در بورگن‌اشتوک خبر داد
کد خبر : 1802417
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مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از حضور در بورگن‌اشتوک خبر داد.

به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از حضور در بورگن‌اشتوک خبر داد.  

«رافائل گروسی» مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی  در پیامی در ایکس اعلام کرد: «با وزیر خارجه سوئیس ایگناسیو کاسیس در بورگن‌اشتوک (محل برگزاری مذاکرات ایران و آمریکا در سوئیس) دیدار کردم تا تحولات اخیر مربوط به ایران، مسیر پیش‌رو و نقش مهم آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را بررسی کنیم.»

وی افزود: «در این برهه حساس، مهم است که به دیپلماسی هر فرصتی برای موفقیت داده شود».

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