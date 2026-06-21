اکسیوس:
آمریکا ممکن است در ازای بازرسی از سایتهای هستهای به ایران اجازه استفاده از داراییهای مسدود شده را بدهد
اکسیوس به نقل از منابع گزارش داد که ایالات متحده در دور اول مذاکرات با ایران به دنبال مسئله بازرسی از سایتهای هستهای است.
به گزارش ایلنا به نقل از اکسیوس، منابع گزارش دادند که ایالات متحده تمایل دارد تا دور اول مذاکرات با ایران با دعوت ایران از بازرسان سازمان ملل برای بازدید از سایتهای هستهای که در جریان تجاوز آمریکا و رژیم صهیونیستی بمباران شدند پایان یابد.
این منابع اظهار داشتند که آمریکا تمایل دارد در ازای این اقدام به ایران دسترسی به برخی از داراییهای مسدود شدهاش را بدهد که این اقدام با آزادسازی یک حساب ۶ میلیارد دلاری در قطر آغاز میشود.