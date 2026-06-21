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۹ شهید و ۴۱ مجروح در غزه طی ۲۴ ساعت گذشته

۹ شهید و ۴۱ مجروح در غزه طی ۲۴ ساعت گذشته
کد خبر : 1802331
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وزارت بهداشت فلسطین در غزه اعلام کرد که طی ۲۴ ساعت گذشته ۹ شهید جدید و ۴۱ مجروح وارد بیمارستان‌های غزه شدند.

به گزارش ایلنا به نقل از روسیا الیوم، وزارت بهداشت فلسطین در غزه امروز -یکشنبه- اعلام کرد که طی ۲۴ ساعت گذشته ۹ شهید جدید و ۴۱ مجروح وارد بیمارستان های غزه شدند.

‌این وزارتخانه اشاره کرد که از زمان برقراری آتش بس در ۱۱ اکتبر ۲۰۲۵، ۱۰۲۱ نفر شهید و ۳۲۴۹ نفر مجروح شدند.

براساس اعلام وزارت بهداشت غزه، ۷۸۴ پیکر نیز از زیر آوار بیرون کشیده شد.

 

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