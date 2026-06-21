فایننشال تایمز گزارش داد:
مذاکرات سوئیس بر تدوین سازوکاری برای نظارت بر حفظ صلح در لبنان متمرکز خواهد بود
کد خبر : 1802293
فایننشال تایمز گزارش داد که مذاکرات سوئیس بر تدوین سازوکاری برای نظارت بر تخلفات و حفظ صلح در لبنان متمرکز خواهد بود.
فایننشال تایمز گزارش داد که مذاکرات سوئیس بر تدوین سازوکاری برای نظارت بر تخلفات و حفظ صلح در لبنان متمرکز خواهد بود.
فایننشال تایمز به نقل از یک دیپلمات گزارش داد: «میانجیگران در بورگنستوک در مورد سازوکاری برای نظارت بر تخلفات و حفظ صلح در لبنان گفتوگو خواهند کرد.»
این دیپلمات همچنین عنوان کرد: «میانجیگران پس از لبنان در مورد وضعیت تنگه هرمز و برنامه هستهای ایران گفتوگو خواهند کرد.»