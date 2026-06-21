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فایننشال تایمز گزارش داد:

مذاکرات سوئیس بر تدوین سازوکاری برای نظارت بر حفظ صلح در لبنان متمرکز خواهد بود

مذاکرات سوئیس بر تدوین سازوکاری برای نظارت بر حفظ صلح در لبنان متمرکز خواهد بود
کد خبر : 1802293
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فایننشال تایمز گزارش داد که مذاکرات سوئیس بر تدوین سازوکاری برای نظارت بر تخلفات و حفظ صلح در لبنان متمرکز خواهد بود.

فایننشال تایمز گزارش داد که مذاکرات سوئیس بر تدوین سازوکاری برای نظارت بر تخلفات و حفظ صلح در لبنان متمرکز خواهد بود. 

فایننشال تایمز به نقل از یک دیپلمات گزارش داد: «میانجیگران در بورگنستوک در مورد سازوکاری برای نظارت بر تخلفات و حفظ صلح در ‌لبنان گفت‌وگو خواهند کرد.»

این دیپلمات همچنین عنوان کرد: «میانجیگران پس از ‌لبنان در مورد وضعیت تنگه هرمز و برنامه هسته‌ای ایران گفت‌وگو خواهند کرد.»

 

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