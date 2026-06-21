خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

چهار کشته در حمله اوکراین به شبه‌جزیره کرچ

چهار کشته در حمله اوکراین به شبه‌جزیره کرچ
کد خبر : 1802290
لینک کوتاه کپی شد.

در پی حمله اوکراین به شبه جزیره کرچ روسیه، ۴ تن کشته و ۲۸ نفر زخمی شدند.

به گزارش ایلنا با نقل از اسپونیک، در حمله پهپادی اوکراین به شبه جزیره کرچ روسیه ۴ تن کشته و ۲۸ تن مجروح شدند.

سرگئی آکسیونوف، فرماندار کریمه، اعلام کرد که در حمله پهپادی اوکراین به شبه جزیره کرچ روسیه، چهار نفر کشته و ۲۸ نفر دیگر زخمی شدند.

آکسیونوف روز یکشنبه در تلگرام نوشت: «متاسفانه، در نتیجه حمله پهپادهای متخاصم به شبه جزیره کرچ، تلفات غیرنظامی رخ داده است. طبق اطلاعاتی که ما داریم، چهار نفر کشته و ۲۸ نفر دیگر زخمی شده‌اند».

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
پارسیان
بانک ملی
کرمان خودرو
انجمن شهربازی داران ایران
رایتل
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه معلم ص خبر
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دانلود آهنگ جدید

قطعات ظرفشویی

قیمت میلگردآجدار

به موزیک

هتل قصر طلایی مشهد

بلوک سبک

خرید تور

فروش مواد شیمیایی