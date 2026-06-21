به گزارش ایلنا با نقل از اسپونیک، در حمله پهپادی اوکراین به شبه جزیره کرچ روسیه ۴ تن کشته و ۲۸ تن مجروح شدند.

سرگئی آکسیونوف، فرماندار کریمه، اعلام کرد که در حمله پهپادی اوکراین به شبه جزیره کرچ روسیه، چهار نفر کشته و ۲۸ نفر دیگر زخمی شدند.

آکسیونوف روز یکشنبه در تلگرام نوشت: «متاسفانه، در نتیجه حمله پهپادهای متخاصم به شبه جزیره کرچ، تلفات غیرنظامی رخ داده است. طبق اطلاعاتی که ما داریم، چهار نفر کشته و ۲۸ نفر دیگر زخمی شده‌اند».

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