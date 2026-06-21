وزارت دفاع روسیه:
بیش از ۲۰۰ پهپاد اوکراینی را شبانه ساقط کردیم
وزارت دفاع روسیه اعلام کرد که نیروهای مسلح این کشور، شبانه ۲۳۹ پهپاد اوکراینی را رهگیری و منهدم کردند.
به گزارش ایلنا به نقل از ریانوستی، وزارت دفاع روسیه امروز -یکشنبه- از رهگیری و انهدام ۲۳۰ فروند پهپاد اوکراینی طی شب گذشته خبر داد.
این وزارتخانه اعلام کرد که سامانههای پدافند هوایی روسیه طی شب گذشته ۲۳۹ پهپاد اوکراینی را بر فراز مناطق مختلف روسیه از جمله آستراخان، بلگورود، بریانسک، کورسک و همچنین بر فراز آبهای دریای آزوف و سیاه رهگیری و منهدم کردند.