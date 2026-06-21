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پاکستان:

مذاکرات سوئیس اولین تعامل و ارتباط رسمی ایران و آمریکا از زمان امضای تفاهم‌نامه است

مذاکرات سوئیس اولین تعامل و ارتباط رسمی ایران و آمریکا از زمان امضای تفاهم‌نامه است
کد خبر : 1802242
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وزارت امور خارجه پاکستان اعلام کرد که هیئت اعزامی این کشور در سوئیس برای شرکت در مذاکرات مربوط به اجرای تفاهم‌نامه اسلام‌آباد حضور خواهد داشت.

به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، وزارت امور خارجه پاکستان اعلام کرد که هیئت اعزامی این کشور در سوئیس برای شرکت در مذاکرات مربوط به اجرای تفاهم‌نامه اسلام‌آباد حضور خواهد داشت. 

وزارت امور خارجه پاکستان طی بیانیه‌ای اعلام کرد: «مذاکرات سوئیس اولین تعامل و ارتباط رسمی ایران و آمریکا از زمان امضای تفاهم‌نامه است.»

این بیانیه افزود: «هیئت ما جلسات دوجانبه‌ای را برای تأکید مجدد بر تعهد خود به گفت‌وگو و رویکردی متعادل که منجر به امضای تفاهم‌نامه می‌شود، برگزار خواهد کرد.»

 

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