شهباز شریف وارد زوریخ شد
نخست وزیر پاکستان وراد سوئیس شد.
به گزارش ایلنا به نقل از آناتولی، «شهباز شریف»، نخست وزیر پاکستان، صبح امروز -یکشنبه- برای شرکت در مذاکرات فنی میان ایران و ایالات متحده وارد زوریخ شد.
در بیانیهای از وزارت خارجه پاکستان اعلام شد: «که شریف به همراه فیلد مارشال عاصم منیر، فرمانده ارتش، در مذاکرات مربوط به اجرای تفاهمنامه اسلامآباد در بورگناشتوک، نماینده پاکستان خواهند بود».
هیئتهای عالیرتبه از ایران، قطر و ایالات متحده بخشی از این مذاکرات خواهند بود که اولین تعامل رسمی بین طرفهای درگیر پس از امضای تفاهمنامه اسلامآباد در روز چهارشنبه است.