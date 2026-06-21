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شهباز شریف وارد زوریخ شد

شهباز شریف وارد زوریخ شد
کد خبر : 1802231
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نخست وزیر پاکستان وراد سوئیس شد.

به گزارش ایلنا به نقل از آناتولی، «شهباز شریف»، نخست وزیر پاکستان، صبح امروز -یکشنبه- برای شرکت در مذاکرات فنی میان ایران و ایالات متحده وارد زوریخ شد.

در بیانیه‌ای از وزارت  خارجه پاکستان اعلام شد: «که شریف به همراه فیلد مارشال عاصم منیر، فرمانده ارتش، در مذاکرات مربوط به اجرای تفاهم‌نامه اسلام‌آباد در بورگن‌اشتوک، نماینده پاکستان خواهند بود».

هیئت‌های عالی‌رتبه از ایران، قطر و ایالات متحده بخشی از این مذاکرات خواهند بود که اولین تعامل رسمی بین طرف‌های درگیر پس از امضای تفاهم‌نامه اسلام‌آباد در روز چهارشنبه است.

 

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