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حداقل ۳ کشته در پی آتش‌سوزی در لندن

حداقل ۳ کشته در پی آتش‌سوزی در لندن
کد خبر : 1802216
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سه تن در پی آتش‌سوزی در لندن جان باختند.

به گزارش ایلنا به نقل از آناتولی، سازمان آتش‌نشانی لندن اعلام کرد که روزگذشته -شنبه- حداقل سه نفر پس از وقوع آتش‌سوزی در وایت سیتی، غرب لندن، جان خود را از دست داده‌اند.

این سازمان افزود که پس از دریافت اولین تماس از ۱۹ تماس اضطراری در ساعت ۶:۵۲ بعد از ظهر به وقت محلی، ۱۵ ماشین آتش‌نشانی و حدود ۱۰۰ آتش‌نشان به محل فراخوانده شدند.

این سازمان اعلام کرد: «سه مرد توسط آتش‌نشانان از ساختمان نجات داده شدند و توسط امدادگران سرویس آمبولانس لندن در محل درمان شدند. متاسفانه، دو نفر از این افراد در محل حادثه جان باختند. نفر سوم برای درمان بیشتر به بیمارستان منتقل شد، اما بعدا فوت کرد».

در این اطلاعیه آمده است: «علت آتش سوزی توسط ماموران متخصص تحقیقات آتش نشانی و سرویس پلیس متروپولیتن در دست بررسی است».

 

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