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دست‌کم ۷ شهید دیگر در حملات اشغالگران صهیونیست به جنوب لبنان

دست‌کم ۷ شهید دیگر در حملات اشغالگران صهیونیست به جنوب لبنان
کد خبر : 1802197
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دست‌کم ۷ فرد دیگر توسط اشغالگران صهیونیستی در بقاع و صور در لبنان در شب گذشته به شهادت رسیدند.

به گزارش ایلنا با نقل از الجزیره،  هفت نفر در حملات ارتش رژیم صهیونیستی در مناطق بقاع غربی و صور لبنان به شهادت رسیدند.

خبرگزاری ملی لبنان گزارش داد که در پی حمله رژیم صهیونیستی  به شهر سهمور در بقاع غربی لبنان، پنج نفر از جمله یک کودک، یک زن و دو سالمند به شهادت رسیدند.

همچنین، این خبرگزاری گزارش داد که دو نفر فرد دیگر با ملیت فلسطینی در منطقه صور در جنوب لبنان، در رشیدیه، به شهادت رسیدند.

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