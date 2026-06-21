زلنسکی به بلاروس هشدار داد؛ «تجهیزات روسیه را جمع کنید یا خودمان اقدام میکنیم»
رئیسجمهور اوکراین با هشدار به بلاروس درباره استفاده از زیرساختهای ارتباطی در خاک این کشور، اعلام کرد اگر مینسک برای جمعآوری این تجهیزات اقدامی نکند، کییف خود برای از کار انداختن آنها وارد عمل خواهد شد.
به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، ولودیمیر زلنسکی، رئیسجمهور اوکراین، به بلاروس هشدار داد که تجهیزات مرتبط با سامانههای تقویت و انتقال سیگنال که به گفته کییف توسط روسیه در حملات علیه اوکراین مورد استفاده قرار میگیرند، از خاک این کشور جمعآوری شوند؛ در غیر این صورت اوکراین خود اقدام خواهد کرد.
زلنسکی در یک نشست خبری در کییف گفت اگرچه مقامات بلاروس اعلام میکنند تمایلی به ورود به جنگ ندارند، اما ادامه فعالیت این تجهیزات با این موضع در تضاد است.
او تأکید کرد که این سامانهها در مناطق مرزی بلاروس با اوکراین قرار دارند و از نظر کییف، در هدایت برخی حملات روسیه نقش دارند؛ هرچند این ادعا بهطور مستقل تأیید نشده است.
زلنسکی همچنین هشدار داد در صورت عدم اقدام بلاروس برای جمعآوری این تجهیزات، اوکراین خود وارد عمل خواهد شد، بدون آنکه جزئیات بیشتری ارائه کند.
رئیسجمهور اوکراین به همکاریهای اقتصادی و انرژی بلاروس با روسیه نیز اشاره کرد و مدعی شد این کشور یکی از تأمینکنندگان مهم روسیه بهویژه در حوزه سوخت و انرژی است.
بلاروس بهعنوان متحد نزدیک روسیه شناخته میشود و از ابتدای جنگ اوکراین در سال ۲۰۲۲، حمایت سیاسی و لجستیکی از مسکو داشته است، هرچند بهطور مستقیم وارد درگیری نظامی نشده است.
در همین حال، اوکراین در ماههای اخیر حملات خود به زیرساختهای نفتی و مراکز لجستیکی روسیه را افزایش داده است؛ حملاتی که به گفته منابع مختلف، بر روند تامین سوخت و بازار انرژی این کشور تأثیر گذاشته است.
الکساندر لوکاشنکو، رئیسجمهور بلاروس، از سال ۱۹۹۴ قدرت را در این کشور در اختیار دارد و نتایج انتخابات ۲۰۲۰ او با اعتراضات گسترده داخلی و واکنش منفی کشورهای غربی همراه شد.