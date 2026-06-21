پشتپرده دومین آتشبس در لبنان در کمتر از ۲۴ ساعت
در حالی که درگیریها در جبهه لبنان شدت گرفته بود، گزارشها از صدور دستور جدید برای توقف کامل درگیریها از سوی ارتش اسرائیل در جنوب لبنان حکایت دارد؛ تصمیمی که بنا بر ادعاهای رسانهای، تحت فشار مستقیم آمریکا و در پی تشدید تنشهای منطقهای اتخاذ شده است.
به گزارش ایلنا، در شرایطی که تنشها در جنوب لبنان رو به افزایش بود و کمتر از یک ساعت پس از اعلام اقدام ایران در بستن مجدد تنگه هرمز، ارتش اسرائیل برای دومین بار طی کمتر از ۲۴ ساعت دستور توقف کامل درگیریها در جنوب لبنان را صادر کرد؛ اقدامی که ابهامات زیادی درباره دلایل و پشتپرده آن ایجاد کرده است.
بر اساس گزارش رسانههای عبری، این تصمیم صرفا یک اقدام مستقل تلآویو نبوده و نتیجه فشار گسترده ایالات متحده بر اسرائیل برای مهار عملیات نظامی در لبنان عنوان شده است؛ فشاری که همزمان با تلاش واشنگتن برای جلوگیری از فروپاشی مذاکرات با ایران در سوئیس اعمال شده است.
یک مقام آمریکایی به شبکه الجزیره گفته است ارتش اسرائیل به فرماندهی مرکزی آمریکا اطلاع داده که تمامی نیروهای خود را به رعایت کامل آتشبس در لبنان ملزم کرده است.
همچنین شبکه ۱۲ تلویزیون اسرائیل به نقل از یک منبع دیپلماتیک گزارش داده است که تلآویو تحت فشار شدید واشنگتن، دستورهای صریحی برای توقف درگیریها در جنوب لبنان صادر کرده است.
با این حال، این منبع تأکید کرده است که اسرائیل هنوز درباره عقبنشینی کامل از لبنان تصمیم نهایی نگرفته و آنچه در حال اجراست، نوعی «فریز شدن وضعیت میدانی» است.
بر اساس این گزارشها، ایالات متحده در پیامهای خود به اسرائیل خواستار خودداری از تشدید تنش در لبنان شده تا فضای لازم برای ادامه مذاکرات با ایران در سوئیس فراهم شود.
در مقابل، رسانههای اسرائیلی گزارش دادهاند که با وجود اعلام آتشبس، ارتش رژیم تهدید کرده در صورت هرگونه حمله از سوی حزبالله، پاسخ نظامی خواهد داد و عملیات در برخی مناطق همچنان ادامه خواهد داشت.
همزمان برخی تحلیلها در رسانههای اسرائیلی مدعی شدهاند که تحولات اخیر نشاندهنده ناتوانی تلآویو در جدا کردن پرونده لبنان از مذاکرات ایران و آمریکا و در مقابل موفقیت تهران در پیوند دادن این پروندهها در سطح منطقهای است.
در ادامه این گزارشها آمده است که ادامه درگیریها در جنوب لبنان میتواند توافقهای مرتبط با تفاهم اخیر میان تهران و واشنگتن را با خطر جدی مواجه کند.