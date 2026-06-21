به گزارش ایلنا، روزنامه «آبزرور» گزارش داده است که کی‌یر استارمر، نخست‌وزیر بریتانیا، تحت فشارهای سیاسی فزاینده در داخل حزب کارگر، ممکن است روز دوشنبه استعفای خود را اعلام کند یا دست‌کم جدول زمانی مشخصی برای کناره‌گیری از قدرت ارائه دهد.

بر اساس این گزارش، استارمر در روزهای اخیر درباره آینده سیاسی خود با برخی وزرا، مشاوران، حامیان مالی و رهبران اتحادیه‌های کارگری گفت‌وگو کرده و به این جمع‌بندی رسیده است که ادامه فعالیت در سمت نخست‌وزیری با شرایط فعلی دشوار شده است.

آبزرور همچنین نوشته است که نخست‌وزیر بریتانیا در حال بررسی تصمیم نهایی خود در اقامتگاه چکرز و با مشورت اعضای خانواده است.

در همین حال، برخی چهره‌های ارشد حزب کارگر پیش‌بینی کرده‌اند که تا روز دوشنبه بیانیه‌ای روشن درباره آینده سیاسی استارمر منتشر خواهد شد.

روزنامه «گاردین» نیز در گزارشی جداگانه نوشته است که برخی وزرای کابینه به نزدیکان استارمر هشدار داده‌اند در صورت ادامه وضعیت فعلی، احتمال افزایش فشار برای کنار رفتن او از قدرت وجود دارد.

طبق این گزارش، یکی از اعضای دولت که پیش‌تر مخالف استعفای او بود، اکنون معتقد است «زمان کناره‌گیری فرا رسیده است».

همچنین برخی نمایندگان حزب کارگر گفته‌اند که شماری از اعضای پارلمان در صورت لزوم از نامزدی اندی برنهام برای رقابت با استارمر حمایت خواهند کرد؛ موضوعی که می‌تواند رقابت درون‌حزبی را وارد مرحله تازه‌ای کند.

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