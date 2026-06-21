جلسه اضطراری درباره اسرائیل و حزبالله در دستور کار مذاکرات ایران و آمریکا در سوئیس
در آستانه آغاز مذاکرات ایران و آمریکا در ژنو، منابع رسانهای از افزوده شدن یک جلسه اضطراری با محوریت درگیریهای اسرائیل و حزبالله لبنان به دستور کار این گفتوگوها خبر دادهاند؛ موضوعی که همزمان با ورود هیئتهای دو طرف و افزایش نقش میانجیها در حال پیگیری است.
به گزارش ایلنا، شبکه آمریکایی «سیبیسی نیوز» به نقل از یک منبع دیپلماتیک گزارش داد که موضوع درگیری میان اسرائیل و حزبالله لبنان بهصورت یک «جلسه اضطراری» در چارچوب مذاکرات پیشروی ایران و آمریکا در سوئیس گنجانده شده است.
بر اساس این گزارش، اسرائیل، حزبالله و دولت لبنان طرف مستقیم این مذاکرات نیستند، اما بررسی این پرونده در گفتوگوهای تهران و واشنگتن، از نگاه ناظران نشانهای از گسترش دامنه مذاکرات به مسائل منطقهای ارزیابی میشود.
به گفته این منبع، جلسه اضطراری مربوط به این موضوع در روز نخست مذاکرات برگزار خواهد شد و در صدر مباحث اولیه هیئتهای دو طرف قرار میگیرد.
این مذاکرات قرار است با حضور هیئتهای ایران و آمریکا و با میانجیگری قطر و پاکستان در سوئیس برگزار شود و موضوعات مختلف از جمله پرونده هستهای و تحولات منطقهای در آن مورد بررسی قرار گیرد.
همزمان با انتشار این گزارش، جیدی ونس، معاون رئیسجمهور آمریکا نیز روز شنبه واشنگتن را به مقصد سوئیس ترک کرد.
ونس پیش از عزیمت اعلام کرده بود که محور اصلی مذاکرات، پرونده هستهای ایران و تلاش برای تثبیت آتشبس در لبنان خواهد بود و ابراز امیدواری کرد در هر دو حوزه پیشرفت حاصل شود.
در همین حال، رسانههای رسمی ایران از ورود هیئت مذاکرهکننده جمهوری اسلامی به سوئیس خبر داده و اعلام کردند این هیئت با حضور محمدباقر قالیباف، عباس عراقچی و جمعی از مسئولان ارشد وارد محل مذاکرات شده است.
بر اساس اعلام منابع رسمی، هدف از مذاکرات سوئیس بررسی نحوه اجرای تفاهمات اخیر و پیگیری تعهدات طرف مقابل عنوان شده و پرونده تحولات لبنان نیز در حاشیه این گفتوگوها مورد توجه قرار خواهد گرفت.