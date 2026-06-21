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ادعای اسرائیل درباره تصرف یکی از پایگاه‌های اصلی حزب‌الله در جنوب لبنان

ادعای اسرائیل درباره تصرف یکی از پایگاه‌های اصلی حزب‌الله در جنوب لبنان
کد خبر : 1802148
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رسانه‌های عبری از پیشروی نیروهای ارتش رژیم صهیونیستی در جنوب لبنان و تسلط بر یک مجتمع نظامی متعلق به حزب‌الله در منطقه «علی‌الطاهر» خبر می‌دهند؛ ادعایی که همزمان با ادامه درگیری‌ها و تلاش‌های دیپلماتیک برای برقراری آتش‌بس در لبنان مطرح شده است.

به گزارش ایلنا، روزنامه صهیونیستی «یدیعوت آحارونوت» بامداد امروز، یکشنبه، مدعی شد ارتش اسرائیل کنترل یک مجتمع نظامی مستحکم متعلق به حزب‌الله را در ارتفاعات «علی‌الطاهر» در جنوب لبنان به دست گرفته است.

این روزنامه به نقل از منابع نظامی اسرائیلی گزارش داد که نیروهای ارتش اکنون بر این منطقه اشراف عملیاتی دارند؛ منطقه‌ای که تل‌آویو آن را یکی از مهم‌ترین پایگاه‌های حزب‌الله در جنوب لبنان توصیف می‌کند.

یک مقام ارشد نظامی رژیم صهیونیستی نیز مدعی شد شماری از نیروهای حزب‌الله در داخل این مجتمع محاصره شده‌اند و عملیات‌های میدانی از این نقطه هدایت می‌شده است.

این ادعاها در حالی مطرح می‌شود که ارتش اسرائیل طی روزهای اخیر متحمل تلفات قابل توجهی در محورهای درگیری جنوب لبنان شده است. بر اساس گزارش رسانه‌های عبری، در جریان حمله به یک تانک اسرائیلی متعلق به گردان ۵۲ که تحت فرمان تیپ «گفعاتی» فعالیت می‌کرد، فرمانده گردان و سه نظامی دیگر کشته شدند.

منابع اسرائیلی اعلام کرده‌اند که تحقیقات درباره علت انهدام این تانک همچنان ادامه دارد و ارتش در حال بررسی سناریوهای مختلف از جمله حمله با پهپاد انتحاری یا موشک ضدزره پیشرفته است.

به گفته این منابع، شرایط پیچیده میدانی و شدت درگیری‌ها روند امدادرسانی و انتقال تانک آسیب‌دیده را با مشکل مواجه کرده و بررسی دقیق جزئیات حادثه را به تأخیر انداخته است.

در همین حال، ایال زامیر، رئیس ستاد ارتش رژیم صهیونیستی گفته است که ادامه عملیات نظامی می‌تواند به فرسایش توان رزمی حزب‌الله در جبهه جنوبی منجر شود و موقعیت اسرائیل را در مذاکرات امنیتی آینده تقویت کند.

این تحولات همزمان با تلاش‌های سیاسی برای کاهش تنش در لبنان رخ می‌دهد. جی‌دی ونس، معاون رئیس‌جمهور آمریکا نیز پیش از عزیمت به سوئیس اعلام کرد که واشنگتن امیدوار است در پرونده آتش‌بس لبنان پیشرفت حاصل شود.

ونس با اشاره به مذاکرات در حال انجام گفت: «اسرائیل و لبنان هر دو به دنبال امنیت هستند» و ابراز امیدواری کرد رایزنی‌های جاری به تثبیت آتش‌بس و کاهش تنش‌ها در منطقه منجر شود.

 

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