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سفر شهباز شریف و عاصم منیر به سوئیس برای حضور در مذاکرات ایران و آمریکا

سفر شهباز شریف و عاصم منیر به سوئیس برای حضور در مذاکرات ایران و آمریکا
کد خبر : 1802146
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دولت پاکستان اعلام کرد نخست‌وزیر این کشور و فرمانده ارتش برای شرکت در نشست‌های فنی مرتبط با مذاکرات ایران و آمریکا، به سوئیس سفر کرده‌اند؛ مذاکراتی که با محور بررسی اجرای تفاهمات اخیر و با حضور میانجی‌های منطقه‌ای برگزار می‌شود.

به گزارش ایلنا به نقل از خبرگزاری فرانسه، وزارت امور خارجه پاکستان، امروز- یکشنبه- اعلام کرد شهباز شریف، نخست‌وزیر  و ژنرال عاصم منیر، فرمانده ارتش، برای حضور در مذاکرات مرتبط با ایران و آمریکا، عازم سوئیس شده‌اند.

بر اساس این بیانیه، قرار است نشست‌های فنی میان نمایندگان ایران و آمریکا در شهر بورگن‌اشتوک سوئیس برگزار شود؛ مذاکراتی که در چارچوب پیگیری تفاهم‌های حاصل‌شده در قالب «مذاکره‌نامه اسلام‌آباد» دنبال می‌شود.

اسلام‌آباد تأکید کرده است این نشست‌ها با حضور نمایندگان دو طرف و با مشارکت میانجی‌هایی از پاکستان و قطر برگزار خواهد شد و هدف اصلی آن، بررسی جزئیات فنی و سازوکارهای اجرایی توافقات اخیر است.

به گفته وزارت خارجه پاکستان، این گفت‌وگوها با هدف تبدیل تفاهم‌های سیاسی به اقدامات عملی و تسهیل اجرای توافق موقت میان تهران و واشنگتن برگزار می‌شود.

این تحولات در حالی صورت می‌گیرد که پیش‌تر وزارت امور خارجه ایران از اعزام هیئتی به سوئیس برای پیگیری روند اجرای تعهدات خبر داده بود و همزمان جی‌دی ونس، معاون رئیس‌جمهور آمریکا نیز برای حضور در این مذاکرات عازم سوئیس شده است.

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