ونس برای شرکت در مذاکرات با ایران وارد سوئیس شد
معاون رئیسجمهور آمریکا برای شرکت در مذاکرات میان تهران و واشنگتن وارد سوئیس شد و از پرونده هستهای ایران و آتشبس لبنان به عنوان دو محور اصلی گفتوگوهای پیشرو نام برد.
به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، جیدی ونس، معاون رئیسجمهور آمریکا شامگاه شنبه برای شرکت در مذاکرات با ایران، واشنگتن را به مقصد سوئیس ترک کرده بود.
ونس پیش از عزیمت به سوئیس در جمع خبرنگاران اظهار کرد که انتظار دارد گفتوگوهای پیشرو بر دو موضوع اصلی متمرکز باشد؛ پرونده هستهای ایران و تلاشها برای تثبیت آتشبس در لبنان.
وی با اشاره به برنامه سفر خود گفت احتمالا یک تا دو روز در سوئیس خواهد ماند و ابراز امیدواری کرد مذاکرات در هر دو پرونده با پیشرفت همراه شود.
سفر معاون رئیسجمهور آمریکا در حالی انجام میشود که قرار است مذاکرات میان هیئتهای ایران و آمریکا طی روزهای آینده در سوئیس برگزار شود.
پیش از این نیز وزارت امور خارجه ایران از اعزام هیئتی به سوئیس خبر داده و اعلام کرده بود که هدف از این سفر، پیگیری اجرای تعهدات طرف آمریکایی و بررسی روند اجرای تفاهمات اخیر است.
بر اساس گزارشها، مذاکرات پیشرو با حضور میانجیهایی از قطر و پاکستان برگزار خواهد شد و طرفین درباره مسائل مورد اختلاف و سازوکارهای اجرایی توافقات اخیر رایزنی خواهند کرد.