خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

ونس برای شرکت در مذاکرات با ایران وارد سوئیس شد

ونس برای شرکت در مذاکرات با ایران وارد سوئیس شد
کد خبر : 1802144
لینک کوتاه کپی شد.

معاون رئیس‌جمهور آمریکا برای شرکت در مذاکرات میان تهران و واشنگتن وارد سوئیس شد و از پرونده هسته‌ای ایران و آتش‌بس لبنان به عنوان دو محور اصلی گفت‌وگوهای پیش‌رو نام برد.

به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، جی‌دی ونس، معاون رئیس‌جمهور آمریکا شامگاه شنبه برای شرکت در مذاکرات با ایران، واشنگتن را به مقصد سوئیس ترک کرده بود.

ونس پیش از عزیمت به سوئیس در جمع خبرنگاران اظهار کرد که انتظار دارد گفت‌وگوهای پیش‌رو بر دو موضوع اصلی متمرکز باشد؛ پرونده هسته‌ای ایران و تلاش‌ها برای تثبیت آتش‌بس در لبنان.

وی با اشاره به برنامه سفر خود گفت احتمالا یک تا دو روز در سوئیس خواهد ماند و ابراز امیدواری کرد مذاکرات در هر دو پرونده با پیشرفت همراه شود.

سفر معاون رئیس‌جمهور آمریکا در حالی انجام می‌شود که قرار است مذاکرات میان هیئت‌های ایران و آمریکا طی روزهای آینده در سوئیس برگزار شود.

پیش از این نیز وزارت امور خارجه ایران از اعزام هیئتی به سوئیس خبر داده و اعلام کرده بود که هدف از این سفر، پیگیری اجرای تعهدات طرف آمریکایی و بررسی روند اجرای تفاهمات اخیر است.

بر اساس گزارش‌ها، مذاکرات پیش‌رو با حضور میانجی‌هایی از قطر و پاکستان برگزار خواهد شد و طرفین درباره مسائل مورد اختلاف و سازوکارهای اجرایی توافقات اخیر رایزنی خواهند کرد.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
پارسیان
بانک ملی
کرمان خودرو
انجمن شهربازی داران ایران
رایتل
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه معلم ص خبر
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دانلود آهنگ جدید

قطعات ظرفشویی

قیمت میلگردآجدار

به موزیک

هتل قصر طلایی مشهد

بلوک سبک

خرید تور

فروش مواد شیمیایی