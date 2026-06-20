به گزارش ایلنا به نقل از روسیا الیوم، «شهباز شریف»، نخست وزیر پاکستان، تماس تلفنی خود با «محمد بن سلمان»، ولیعهد عربستان سعودی، پس از امضای یادداشت تفاهم ایران و آمریکا را در فضایی «دوستانه» توصیف کرد.

‌نخست وزیر پاکستان، جزئیات تماس تلفنی خود با محمد بن سلمان، ولیعهد عربستان سعودی، را که پس از امضای یادداشت تفاهم ایران و آمریکا برای پایان دادن به جنگ و بازگشایی تنگه هرمز، فرآیندی که اسلام آباد در آن نقش میانجی را ایفا کرد، انجام شد، بیان کرد.

در این زمینه، شهباز شریف گفت: «گفت‌وگوی تلفنی دوستانه و گرمی با برادر عزیزم، ولیعهد محمد بن سلمان داشتم. از حمایت بی‌دریغ پادشاهی از تلاش‌های صلح پاکستان، صمیمانه تشکر و قدردانی خود را به اعلیحضرت ابراز کردم و امضای توافقنامه تاریخی صلح اسلام آباد را به ایشان تبریک گفتم.»

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