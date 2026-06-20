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شریف: گفت‌وگوی دوستانه‌ای با بن سلمان داشتم

شریف: گفت‌وگوی دوستانه‌ای با بن سلمان داشتم
کد خبر : 1801984
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نخست وزیر پاکستان، تماس تلفنی خود با ‌ولیعهد عربستان سعودی، پس از امضای یادداشت تفاهم ایران و آمریکا را در فضایی «دوستانه» توصیف کرد.

به گزارش ایلنا به نقل از روسیا الیوم، «شهباز شریف»، نخست وزیر پاکستان، تماس تلفنی خود با «محمد بن سلمان»، ولیعهد عربستان سعودی، پس از امضای یادداشت تفاهم ایران و آمریکا را در فضایی «دوستانه» توصیف کرد.

‌نخست وزیر پاکستان، جزئیات تماس تلفنی خود با محمد بن سلمان، ولیعهد عربستان سعودی، را که پس از امضای یادداشت تفاهم ایران و آمریکا برای پایان دادن به جنگ و بازگشایی تنگه هرمز، فرآیندی که اسلام آباد در آن نقش میانجی را ایفا کرد، انجام شد، بیان کرد.

در این زمینه، شهباز شریف گفت: «گفت‌وگوی تلفنی دوستانه و گرمی با برادر عزیزم، ولیعهد محمد بن سلمان داشتم. از حمایت بی‌دریغ پادشاهی از تلاش‌های صلح پاکستان، صمیمانه تشکر و قدردانی خود را به اعلیحضرت ابراز کردم و امضای توافقنامه تاریخی صلح اسلام آباد را به ایشان تبریک گفتم.»

 

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