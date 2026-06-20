لفاظی جدید ترامپ علیه ایران
رئیسجمهور آمریکا بار دیگر در ادعاهایی بیاساس مدعی پیروزی در جنگ علیه ایران شد.
به نقل از الجزیره، «دونالد ترامپ»، رئیسجمهور آمریکا بار دیگر در ادعاهایی بیاساس مدعی پیروزی در جنگ علیه ایران شد.
وی مدعی شد: «چپهای رادیکال احمق و دموکراتها بالاخره فهمیدند که ما در جنگ خود علیه ایران چقدر خوب عمل کردیم، کشوری که از نظر نظامی کاملاً شکست خورد!»
ترامپ ادعا کرد: «اوباما فقط به آنها میلیاردها دلار نقدی میداد و هرگز از ارتش خستهمان در آن زمان برای انجام کاری که باید برای مهار بزرگترین حامی تروریسم در جهانانجام میشد، استفاده نکرد.»
وی افزود: «آنها هیچ احترامی برای آن قائل نبودند. آنها او را، مانند جو خوابآلود بایدن، رهبر ضعیف و ناکارآمد میدانستند و در این مورد ۱۰۰ درصد حق داشتند.»