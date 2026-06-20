لفاظی جدید ترامپ علیه ایران

به نقل از الجزیره، «دونالد ترامپ»، رئیس‌جمهور آمریکا بار دیگر در ادعاهایی بی‌اساس مدعی پیروزی در جنگ علیه ایران شد.

وی مدعی شد: «چپ‌های رادیکال احمق و دموکرات‌ها بالاخره فهمیدند که ما در جنگ خود علیه ایران چقدر خوب عمل کردیم، کشوری که از نظر نظامی کاملاً شکست خورد‌!»

ترامپ ادعا کرد: «اوباما فقط به آن‌ها میلیاردها دلار نقدی می‌داد و هرگز از ارتش خسته‌مان در آن زمان برای انجام کاری که باید برای مهار بزرگ‌ترین حامی تروریسم در جهان‌انجام می‌شد، استفاده نکرد.»

وی افزود: «آن‌ها هیچ احترامی برای آن قائل نبودند. آن‌ها او را، مانند جو خواب‌آلود بایدن، رهبر ضعیف و ناکارآمد می‌دانستند و در این مورد ۱۰۰ درصد حق داشتند.»

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