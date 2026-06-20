سوئیس:
به تلاشها جهت تسهیل برگزاری مذاکرات ادامه میدهیم
وزارت خارجه سوئیس اعلام کرد که این کشور به تلاشها برای تسهیل مذاکرات ایران-آمریکا ادامه خواهد داد.
به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، وزارت خارجه سوئیس اعلام کرد که این کشور همچنان به ارائه محیطی محرمانه و امن برای تسهیل مذاکرات در «بورگناشتوک» در مورد اجرای یادداشت تفاهم ایران و آمریکا ادامه میدهد.
این وزارتخانه اعلام کرد: «دیپلماتهای کشورهای مختلف که در حال حاضر در بورگناشتوک هستند، به تلاشهای خود برای حفظ گفتوگو ادامه میدهند».
وزارت خارجه سوئیس به دلیل محرمانه بودن، از ارائه اطلاعات بیشتر در مورد شرکتکنندگان یا بحثها خودداری کرد.