در حملات امروز اسرائیل به لبنان ۱۶ تن به شهادت رسیدند

به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، تاکنون ۱۶ نفر در حملات امروز رژیم صهیونیستی به لبنان به شهادت رسیده‌اند.

آژانس دفاع مدنی لبنان اعلام کرد که حملات رژیم صهیونیستی به منطقه نبطیه در جنوب لبنان، ۱۶ شهید و ۱۲ زخمی برجای گذاشته است.

این آژانس اعلام کرد که با ادامه حملات رژیم صهیونیستی به این منطقه در امروز -شنبه- تیم‌های امداد و نجات ۱۶ شهید و ۱۲ زخمی را به بیمارستان منتقل کرده‌اند.

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