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اکثر ساکنان اراضی اشغالی خواهان کناره‌گیری نتانیاهو از سیاست هستند

اکثر ساکنان اراضی اشغالی خواهان کناره‌گیری نتانیاهو از سیاست هستند
کد خبر : 1801911
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نتایج یک نظرسنجی نشان داد که اکثر ساکنان اراضی اشغالی خواهان کناره‌گیری نخست وزیر رژیم صهیونیستی از سیاست هستند.

به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، اکثر ساکنان اراضی اشغالی خواهان کناره‌گیری «بنیامین نتانیاهو»، نخست وزیر رژیم صهیونیستی از سیاست هستند.

یک نظرسنجی جدید توسط کانال ۱۲ رژیم صهیونیستی نشان می‌دهد که اکثر ساکنان اراضی اشغالی مخالف انتخاب مجدد نتانیاهو در انتخابات سراسری که قرار است در پاییز برگزار شود، هستند.

این نظرسنجی نشان داد که ۵۹ درصد از شرکت‌کنندگان معتقدند که نخست وزیر رژیم صهیونیستی باید سیاست را کنار بگذارد و برای این سمت نامزد نشود در حالی که ۳۳ درصد از نامزدی او حمایت می‌کنند و ۸ درصد نیز هنوز تصمیمی در این باره نگرفته‌اند.

 

 

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