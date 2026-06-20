ادعای العربیه:
وزیر کشور پاکستان پیامهایی درباره مذاکرات مرتبط با لبنان را به تهران منتقل خواهد کرد
العربیه مدعی شد که وزیر کشور پاکستان پیامهایی درباره مذاکرات مرتبط با لبنان را به تهران منتقل خواهد کرد.
به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، العربیه مدعی شد که وزیر کشور پاکستان پیامهایی درباره مذاکرات مرتبط با لبنان را به تهران منتقل خواهد کرد.
العربیه به نقل از منابع آگاه مدعی شد که هیئت ایرانی در مذاکرات این کشور و آمریکا تهدید کرده است اگر حملات اسرائیل به لبنان ادامه داشته باشد، تهران از مذاکره با واشنگتن صرفنظر خواهد کرد.
این منابع تاکید کردند مهمترین مسئله اختلافی ایران و آمریکا پرونده لبنان است و محسن نقوی، وزیر کشور پاکستان، در این زمینه پیامهایی را به تهران منتقل خواهد کرد.