خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

یک کشته در پی برخورد دو قطار باری در مونیخ

یک کشته در پی برخورد دو قطار باری در مونیخ
کد خبر : 1801897
لینک کوتاه کپی شد.

برخورد دو قطار باری با یکدیگر در آلمان، یک کشته بر جای گذاشت.

به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، برخورد دو قطار باری با یکدیگر در مونیخ در آلمان، یک کشته بر جای گذاشت.

 پلیس محلی، اعلام کرد که یک نفر پس از برخورد دو قطار باری روی پلی در مونیخ در ساعات اولیه روز شنبه که باعث خروج دو واگن از ریل و سقوط آنها به خیابان پایین پل شد، جان خود را از دست داد.

سخنگوی پلیس در گفت‌وگو با خبرگزاری رویترز گفت: «علت این حادثه در دست بررسی است».

سخنگوی آتش نشانی نیز در این باره توضیح داد: «خدمات اورژانس ساعت ۱:۴۰ بامداد (۲۳:۴۰ به وقت گرینویچ روز جمعه) از این برخورد در منطقه شمالی میلبرتسهوفن مونیخ مطلع شدند و حدود ۶۰ امدادگر به محل حادثه اعزام شدند».

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
پارسیان
بانک ملی
کرمان خودرو
انجمن شهربازی داران ایران
رایتل
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه معلم ص خبر
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دانلود آهنگ جدید

قطعات ظرفشویی

قیمت میلگردآجدار

به موزیک

هتل قصر طلایی مشهد

بلوک سبک

خرید تور

فروش مواد شیمیایی