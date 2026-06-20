یک کشته در پی برخورد دو قطار باری در مونیخ

به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، برخورد دو قطار باری با یکدیگر در مونیخ در آلمان، یک کشته بر جای گذاشت.

پلیس محلی، اعلام کرد که یک نفر پس از برخورد دو قطار باری روی پلی در مونیخ در ساعات اولیه روز شنبه که باعث خروج دو واگن از ریل و سقوط آنها به خیابان پایین پل شد، جان خود را از دست داد.

سخنگوی پلیس در گفت‌وگو با خبرگزاری رویترز گفت: «علت این حادثه در دست بررسی است».

سخنگوی آتش نشانی نیز در این باره توضیح داد: «خدمات اورژانس ساعت ۱:۴۰ بامداد (۲۳:۴۰ به وقت گرینویچ روز جمعه) از این برخورد در منطقه شمالی میلبرتسهوفن مونیخ مطلع شدند و حدود ۶۰ امدادگر به محل حادثه اعزام شدند».

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