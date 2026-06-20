آناتولی مدعی شد:
مذاکرات ایران و آمریکا ظرف ۲ روز آینده در سوئیس آغاز میشود
خبرگزاری آناتولی به نقل از منابع مدعی شد که مذاکرات ایران و ایالات متحده ظرف دو روز آینده در سوئیس آغاز میشود.
به گزارش ایلنا به نقل از آناتولی، منابع دولتی پاکستان امروز -شنبه- مدعی شدند که انتظار میرود مذاکرات فنی بین آمریکا و ایران ظرف یک یا دو روز در سوئیس آغاز شود.
یک منبع نزدیک به روند میانجیگری گفت: «پاکستان به همراه سایر میانجیگران با هر دو طرف در تماس است که انتظار میرود ظرف یک یا دو روز در سوئیس ملاقات کنند تا مرحله بعدی تفاهمنامه اسلامآباد آغاز شود».
ایران مذاکرات فنی با آمریکا را در اعتراض به ادامه نقض آتشبس در لبنان توسط رژیم صهیونیستی، به تعویق انداخته بود.
امضای تفاهمنامه اسلامآباد توسط «دونالد ترامپ»، رئیس جمهور آمریکا، و «مسعود پزشکیان»، رئیس جمهور ایران، زمینه را برای مذاکرات در سوئیس فراهم کرد.