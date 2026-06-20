به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، واشنگتن پست به نقل از یک مقام پاکستانی گزارش داد که اسلام‌آباد با واشنگتن و تهران در تماس مداوم است.

واشنگتن پست، به نقل از یک مقام پاکستانی نوشت: «اسلام آباد با تهران و واشنگتن در تماس است و سخت تلاش می‌کند تا موانع را برطرف کند.»

یک منبع آگاه در این رابطه به واشنگتن پست گفت: «نه واشنگتن و نه تهران نمی‌خواهند روند صلح به طور کامل از هم بپاشد.»

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