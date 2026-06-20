به گزارش ایلنا به نقل از تاس، «دیمیتری مدودف»، معاون رئیس شورای امنیت روسیه، در کانال خود در پلتفرم روسی مکس گفت که پس از انعقاد «توافق» بین آمریکا و ایران، مشخص شد که تهران جنگ را نباخته است، اما اسرائیل به دنبال انتقاک خواهد بود.

این سیاستمدار روس اظهار داشت: «با این وجود، توافق میان ایران و آمریکا ایران انجام شده است. برای همه آشکار شد که ایران با وجود ترور رهبر و حملات، این جنگ را به واشنگتن نباخته است».

وی گفت: «اسرائیل از ناکامی در انتظارات خود برای شکست کامل حکومت سیاسی ایران آزرده است و دنبال انتقال خواهد بود و ترامپ نمی‌تواند کاری در مورد آن انجام دهد».

مدودف توضیح داد: «توافق به راحتی با حملات جدید به لبنان یا سایر تحریکات از بین می‌رود. و این دقیقا همان چیزی است که کابینه نتانیاهو، که با جنگ نجات می‌یابد، به آن نیاز دارد».

معاون شورای امنیت روسیه افزود: «انتظار صلح عجولانه است، و تنگه هرمز واقعا به یک سلاح هسته‌ای ایرانی تبدیل شده و از آن استفاده خواهد شد».

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