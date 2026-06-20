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مدودف:

اسرائیل به دنبال از بین بردن توافق خواهد بود و ترامپ نمی‌تواند کاری در این باره انجام دهد

اسرائیل به دنبال از بین بردن توافق خواهد بود و ترامپ نمی‌تواند کاری در این باره انجام دهد
کد خبر : 1801842
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معاون شورای امنیت روسیه گفت که توافق ایران و آمریکا نشان داد که ایران بازنده جنگ نبوده است.

به گزارش ایلنا به نقل از تاس، «دیمیتری مدودف»، معاون رئیس شورای امنیت روسیه، در کانال خود در پلتفرم روسی مکس گفت که پس از انعقاد «توافق» بین آمریکا و ایران، مشخص شد که تهران جنگ را نباخته است، اما اسرائیل به دنبال انتقاک خواهد بود.

این سیاستمدار روس اظهار داشت: «با این وجود، توافق  میان ایران و آمریکا ایران انجام شده است. برای همه آشکار شد که ایران با وجود ترور رهبر و حملات، این جنگ را به واشنگتن نباخته است».

وی گفت: «اسرائیل از ناکامی در انتظارات خود برای شکست کامل حکومت سیاسی ایران آزرده است و دنبال انتقال خواهد بود و ترامپ نمی‌تواند کاری در مورد آن انجام دهد».

مدودف توضیح داد: «توافق به راحتی با حملات جدید به لبنان یا سایر تحریکات از بین می‌رود. و این دقیقا همان چیزی است که کابینه نتانیاهو، که با جنگ نجات می‌یابد، به آن نیاز دارد».

معاون شورای امنیت روسیه افزود: «انتظار صلح عجولانه است، و تنگه هرمز واقعا به یک سلاح هسته‌ای ایرانی تبدیل شده و از آن استفاده خواهد شد».

 

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