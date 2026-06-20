۱۷ نفر از کادر درمانی در پی شیوع ابولا در کنگو جان باختند

به گزارش ایلنا به نقل از آناتولی، سازمان بهداشت جهانی اعلام کرد که از زمان شیوع بیماری ابولا در جمهوری دموکراتیک کنگو، ۷۵ نفر از کارکنان بخش درمانی به این بیماری مبتلا شدند که در این میان ۱۷ نفر جان خود را از دست دادند.

«ماری روزلین بلیزر»، مدیر اورژانس سازمان بهداشت جهانی، روزگذشته -جمعه- در یک کنفرانس خبری مجازی از شرق کنگو گفت: «از زمان اعلام شیوع بیماری در ۱۵ مه، حدود ۷۵ نفر از کارکنان مراقبت‌های بهداشتی به ابولا مبتلا شده‌اند و ۱۷ نفر از آنها جان خود را از دست داده‌اند».

بلیزر اظهار داشت: «این هزینه بسیار بالایی است که سیستم مراقبت‌های بهداشتی می‌پردازد، زیرا ما به اندازه کافی کارمند مراقبت‌های بهداشتی در جمهوری دموکراتیک کنگو نداریم».

بلیزر افزود: «از آنجایی که موارد ابتلا همچنان در مناطق مختلف گزارش می‌شود، نیاز به تسریع اقدامات واکنشی وجود دارد».

مقامات بهداشتی کنگو از زمان شیوع بیماری، نزدیک به ۹۰۰ مورد تایید شده ابولا، از جمله ۲۳۲ مورد مرگ در سه استان را گزارش کرده‌اند.

با گذشت بیش از یک ماه از آخرین شیوع ابولا، مقامات می‌گویند مقاومت جامعه همچنان چالشی برای تلاش‌هایی است که با هدف مهار ویروس انجام می‌شود.

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