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پایان رزمایش مشترک آمریکا و فیلیپین

پایان رزمایش مشترک آمریکا و فیلیپین
کد خبر : 1801803
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رزمایش دریایی مشترک آمریکا و فیلیپین پس از ۶ روز پایان یافت.

به گزارش ایلنا به نقل از آناتولی،  رزمایش دریایی مشترک ۶ روزه آمریکا و فیلیپین که ۱۴ ژوئن با مشارکت واحدهایی از نیروهای مسلح فیلیپین و فرماندهی اقیانوس آرام ایالات متحده آغاز شده بود، پایان یافت.

فیلیپین  امروز -شنبه- اعلام کرد که نیروهای این کشور و ایالات متحده، چهارمین دوره از فعالیت‌های همکاری دریایی دوجانبه سالانه خود را در دریای چین جنوبی در سال جاری به پایان رساندند.

خبرگزاری دولتی فیلیپین گزارش داد که این مانور مشترک شش روزه از ۱۴ تا ۱۹ ژوئن برگزار شد و واحدهایی از نیروهای مسلح فیلیپین و فرماندهی اقیانوس آرام ایالات متحده نامیده می‌شود، در آن شرکت داشتند.

 

 

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