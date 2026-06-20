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آتش‌سوزی در هتلی در دومینیکن یک کشته بر جای گذاشت

آتش‌سوزی در هتلی در دومینیکن یک کشته بر جای گذاشت
کد خبر : 1801791
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در پی آتش‌سوزی در یک هتل ساحلی در جمهوری دومینیکن، یک نفر کشته شد و ۱ هزار و ۷۰۰ نفر تخلیه شدند.

به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، به دنبال آتش سوزی در یک هتل ساحلی در جمهور دومینیکن، یک نفر کشته و ۱ هزار و ۷۰۰ نفر از محل تخلایه شدند.

مقامات محلی روز گذشته -جمعه- اعلام کردند که در اثر آتش‌سوزی بزرگی در هتلی در اقامتگاه ساحلی «بایاهیبه» در دومینیکن، یک زن کشته شد و نزدیک به ۱ هزار و ۷۰۰ گردشگر از محل تخلیه شدند.

بر اساس گزارش خدمات اورژانس فرد کشته شده در این آتش‌سوزی یک زن ایتالیایی با نام  در بیانیه‌ای اعلام کرد که «فرانچسکا والنتینو» شناسایی شد.
خدمات اورژانس همچنین اعلام کرد که سه نفر به مراکز درمانی منتقل شدند و شش نفر دیگر در محل تحت درمان قرار گرفتند. افراد آسیب دیده شامل مهمانان، بازدیدکنندگان و امدادگران بودند.

 

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