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۷ کشته در دو انفجار کنار جاده‌ای در پاکستان

۷ کشته در دو انفجار کنار جاده‌ای در پاکستان
کد خبر : 1801712
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پلیس پاکستان از کشته شدن دست‌کم ۷ تن در این کشور در پی دو انفجار خبر داد.

به گزارش ایلنا به نقل از آناتولی، یک مقام پلیس پاکستان امروز -شنبه- اعلام کرد که در دو انفجار کنار جاده‌ای در شمال غربی این کشور، دست‌کم هفت نفر کشته و چندین نفر زخمی شدند.

این حادثه در استان خیبر پختونخوا در شمال غربی پاکستان رخ داد.

«یاسر افریدی»، رئیس پلیس منطقه، به خبرنگاران گفت: «این بمب‌ها در کنار یک جاده کار گذاشته شده بودند. که انفجار اول به یک ون مسافربری آسیب زد و پنج نفر را کشت و سه نفر دیگر را زخمی کرد».

وی ادامه داد: «انفجار دوم زمانی رخ داد که مردم محلی در حال انتقال اجساد و مجروحان به آمبولانس‌ها بودند. در انفجار دوم حداقل دو نفر کشته شدند».

 

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