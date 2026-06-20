به گزارش ایلنا به نقل از آناتولی، یک مقام پلیس پاکستان امروز -شنبه- اعلام کرد که در دو انفجار کنار جاده‌ای در شمال غربی این کشور، دست‌کم هفت نفر کشته و چندین نفر زخمی شدند.

این حادثه در استان خیبر پختونخوا در شمال غربی پاکستان رخ داد.

«یاسر افریدی»، رئیس پلیس منطقه، به خبرنگاران گفت: «این بمب‌ها در کنار یک جاده کار گذاشته شده بودند. که انفجار اول به یک ون مسافربری آسیب زد و پنج نفر را کشت و سه نفر دیگر را زخمی کرد».

وی ادامه داد: «انفجار دوم زمانی رخ داد که مردم محلی در حال انتقال اجساد و مجروحان به آمبولانس‌ها بودند. در انفجار دوم حداقل دو نفر کشته شدند».

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