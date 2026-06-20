خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

مقام روس:

حضور زلنسکی در نشست گروه هفت یک نمایش سیاسی بود

حضور زلنسکی در نشست گروه هفت یک نمایش سیاسی بود
کد خبر : 1801685
لینک کوتاه کپی شد.

سناتور روس گفت که حضور رئیس‌جمهور اوکراین در نشست گروه هفت، یک نمایش سیاسی بود.

به گزارش ایلنا به نقل از ریانووستی، « الکساندر ولوشین»،سناتور روس، حضور «ولودیمیر زلنسکی»، رئیس‌جمهور اوکراین در نشست گروه هفت را یک نمایش سیاسی دانست.

ولوشین در گفت‌وگو با ریانووستی گفت: «زلنسکی طی روزهای اخیر تلاش کرده خود را در نقش‌های مختلفی از جمله رئیس‌جمهور و شومن نشان دهد و در نهایت دیپلماسی را به یک نمایش سیاسی سطح پایین تبدیل کرد».

 وی افزود، «زلنسکی از ابزارهای رسانه‌ای و روش‌های مختلف فشار روانی برای منحرف کردن افکار عمومی از ناکامی‌های نیروهای مسلح اوکراین و موفقیت‌های ارتش روسیه در خط مقدم استفاده می‌کند».

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
پارسیان
بانک ملی
کرمان خودرو
انجمن شهربازی داران ایران
رایتل
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه معلم ص خبر
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دانلود آهنگ جدید

قطعات ظرفشویی

قیمت میلگردآجدار

به موزیک

هتل قصر طلایی مشهد

بلوک سبک

خرید تور

فروش مواد شیمیایی