حضور زلنسکی در نشست گروه هفت یک نمایش سیاسی بود

به گزارش ایلنا به نقل از ریانووستی، « الکساندر ولوشین»،سناتور روس، حضور «ولودیمیر زلنسکی»، رئیس‌جمهور اوکراین در نشست گروه هفت را یک نمایش سیاسی دانست.

ولوشین در گفت‌وگو با ریانووستی گفت: «زلنسکی طی روزهای اخیر تلاش کرده خود را در نقش‌های مختلفی از جمله رئیس‌جمهور و شومن نشان دهد و در نهایت دیپلماسی را به یک نمایش سیاسی سطح پایین تبدیل کرد».

وی افزود، «زلنسکی از ابزارهای رسانه‌ای و روش‌های مختلف فشار روانی برای منحرف کردن افکار عمومی از ناکامی‌های نیروهای مسلح اوکراین و موفقیت‌های ارتش روسیه در خط مقدم استفاده می‌کند».

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