مقام روس:
حضور زلنسکی در نشست گروه هفت یک نمایش سیاسی بود
سناتور روس گفت که حضور رئیسجمهور اوکراین در نشست گروه هفت، یک نمایش سیاسی بود.
به گزارش ایلنا به نقل از ریانووستی، « الکساندر ولوشین»،سناتور روس، حضور «ولودیمیر زلنسکی»، رئیسجمهور اوکراین در نشست گروه هفت را یک نمایش سیاسی دانست.
ولوشین در گفتوگو با ریانووستی گفت: «زلنسکی طی روزهای اخیر تلاش کرده خود را در نقشهای مختلفی از جمله رئیسجمهور و شومن نشان دهد و در نهایت دیپلماسی را به یک نمایش سیاسی سطح پایین تبدیل کرد».
وی افزود، «زلنسکی از ابزارهای رسانهای و روشهای مختلف فشار روانی برای منحرف کردن افکار عمومی از ناکامیهای نیروهای مسلح اوکراین و موفقیتهای ارتش روسیه در خط مقدم استفاده میکند».