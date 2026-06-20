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ترامپ: به ترکیه و چین می‌روم / روبیو هفته آینده به خاورمیانه سفر می‌کند

ترامپ: به ترکیه و چین می‌روم / روبیو هفته آینده به خاورمیانه سفر می‌کند
کد خبر : 1801638
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رئیس‌جمهور آمریکا، از برنامه سفر خود به ترکیه و چین در ماه‌های آینده خبر داد و همزمان اعلام کرد وزیر امور خارجه‌اش نیز هفته آینده به منطقه خاورمیانه سفر خواهد کرد.

به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، دونالد ترامپ در مراسمی در پایگاه هوایی اندروز در ایالت مریلند، با اشاره به آغاز به‌کار هواپیمای ریاست‌جمهوری جدید، گفت به‌زودی به ترکیه سفر خواهد کرد؛ سفری که به‌نظر می‌رسد در چارچوب نشست آتی ناتو در آنکارا انجام شود.

وی با اعلام اینکه در ادامه سال جاری میلادی بار دیگر به چین سفر خواهد کرد، افزود که شی جین‌پینگ، رئیس‌جمهور چین نیز در ماه سپتامبر به آمریکا سفر می‌کند.

ترامپ با اشاره به برنامه‌های دیپلماتیک پیش‌رو گفت که در یک نشست مهم نیز در چین شرکت خواهد کرد؛ او پیش‌تر در ماه مه گذشته به پکن سفر کرده و با رئیس‌جمهور چین دیدار کرده بود.

در همین حال، منابع آمریکایی اعلام کردند مارکو روبیو، وزیر امور خارجه آمریکا نیز هفته آینده برای انجام یک سفر منطقه‌ای به خاورمیانه خواهد رفت.

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