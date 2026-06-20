وی با اعلام اینکه در ادامه سال جاری میلادی بار دیگر به چین سفر خواهد کرد، افزود که شی جین‌پینگ، رئیس‌جمهور چین نیز در ماه سپتامبر به آمریکا سفر می‌کند.

ترامپ با اشاره به برنامه‌های دیپلماتیک پیش‌رو گفت که در یک نشست مهم نیز در چین شرکت خواهد کرد؛ او پیش‌تر در ماه مه گذشته به پکن سفر کرده و با رئیس‌جمهور چین دیدار کرده بود.

در همین حال، منابع آمریکایی اعلام کردند مارکو روبیو، وزیر امور خارجه آمریکا نیز هفته آینده برای انجام یک سفر منطقه‌ای به خاورمیانه خواهد رفت.